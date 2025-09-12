Путин назвал сохранение исторической памяти важнейшей задачей культуры России

Форум объединённых культур, который проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 13 сентября, работает с 2012 года. Он служит площадкой для диалога по наиболее важным темам мировой культурно-гуманитарной повестки, а в этом году посвящён теме «Возвращение к культуре — новые возможности».