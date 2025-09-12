Путин: мир должен быть освобожден от попыток отменить ту или иную культуру

Узнать больше по теме

Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа

Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.