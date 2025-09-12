Путин: мир должен быть освобожден от попыток отменить ту или иную культуру

Мир нужно освобождать от предрассудков и попыткок «отменить» ту или иную культуру, заявил президент России Владимир Путин на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
«Наша задача в современном мире — объединять усилия для сбережения самобытности и многообразия культур, традиций и мировоззрений», — сказал глава государства, подчеркнув, что следует идти вперед, поддерживать новаторство, вместе созидать истинное искусство, которое возвышает и поднимает лучшие качества в душе человека.
Кроме того, по словам Путина, нужно противодействовать угрозам исчезновения малочисленных культур, продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами, «освобождая мир от предрассудков, двойных стандартов, попыток отменить ту или иную культуру».
Президент также назвал многонациональность бесценным даром Российской Федерации.
Путин посетил XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур 12 сентября. Ранее сообщалось, что президент в рамках мероприятия проведет отдельную встречу с министром культуры Ольгой Любимовой.