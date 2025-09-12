Сколько россиян проголосовало в первый день выборов. Инфографика

Курская область стала лидером по явке избирателей.
В России стартовал единый день голосования, охвативший выборы глав 20 регионов и парламентов 11 субъектов. Лидерами по явке избирателей стали Курская область (30,57%), Еврейский автономный округ (49,23%) и Севастополь (46,8%). Около одного миллиона россиян сделали свой выбор дистанционно. Подробнее об итогах первого дня выборов — в материале URA.RU.
В Свердловской области явка в первый день выборов губернатора составила 21,77%Фото: инфографика URA.RU.
Где проходят выборы и сколько кандидатов участвует.
В 2025 году единый день голосования охватил 20 регионов России, в которых проходят прямые выборы губернаторов. В их числе: Татарстан, Чувашия, Севастополь, Краснодарский край, Свердловская область и другие субъекты. На губернаторские посты претендуют 94 кандидата от 11 политических партий, а также один самовыдвиженец.
Параллельно проходят выборы в законодательные собрания 11 регионов, включая ЯНАО, Белгородскую, Воронежскую и Челябинскую области. Муниципальные кампании развернулись в 25 городах. Всего по стране на различные должности выдвинуто 7 702 кандидата, из которых зарегистрирован 7 231 человек.
Продолжительность голосования и особенности процедуры.
Длительность голосования определяют региональные избиркомы: три дня голосуют в 37 субъектах, в одном — два дня, и в трех — только один день. В девяти субъектах для жителей труднодоступных районов разрешено голосование вне участковых помещений. Досрочное голосование стартовало 24 августа и охватило 24 региона. Всего к выборам привлечено порядка 19 миллионов избирателей.
Явка избирателей: региональные итоги первого дня.
В Свердловской области к 20:00 12 сентября явка составила 21,77%. В Екатеринбурге проголосовали 18,18% избирателей (83 540 человек), а по всей области к 15:00 бюллетени получили 529 019 человек. В 2022 году явка в регионе за один день составляла 28,47%.
В числе лидеров по явке в Свердловской области оказались ЗАТО Свободный (34,48%), Таборы (30,73%), Пелым (29,95%), Камышлов (29,7%) и Уральский (29,58%). В аутсайдерах — Арамиль (6,56%), Первоуральск (7,7%), Полевской (8,17%), Белоярка (9,16%) и Сысерть (9,08%). Эти показатели учитывают дистанционно-электронное голосование.
В других регионах явка также варьировалась. В Новосибирской области на первый день проголосовали 11,93% избирателей (более 260,6 тысяч человек), в Иркутской области — 13,2% (241 560 человек), что значительно выше, чем в 2020 году (8,09%). В Курской и Тамбовской областях явка составила 30,57% и 15,99% соответственно. На выборах в областные думы в Белгородской и Воронежской областях — 25,74% и 14,39%. В Пермском крае явка на выборах губернатора составила 18,41% (363 184 человека). Явка в Еврейской автономной области (ЕАО) составила 49,23%, проголосовали 57,4 тысяч человек.
В ДЭГ приняли участие свыше миллиона избирателей.
В 22 регионах действует дистанционное электронное голосование (ДЭГ). По данным Минцифры РФ, сегодня этой возможностью воспользовались свыше миллиона человек. Ожидается, что к концу первого дня явка по ДЭГ может достичь 70%. Наибольшая активность отмечена в Магаданской, Смоленской, Свердловской, Костромской, Белгородской, Липецкой, Самарской и Томской областях. 13 сентября к платформе присоединятся Курганская область и Северная Осетия — Алания.
Интересные случаи первого дня голосования.
В Свердловской области кандидат на пост губернатора от партии «Новые люди» Рант Краев поделился, что испытал волнение во время голосования. Он также отметил важность участия в выборах для каждого гражданина.
В Оренбургской области кандидат от КПРФ Денис Батурин получил предупреждение от избиркома за распространение недостоверной информации о процедуре наблюдения. Избирком напомнил, что фото- и видеосъемка разрешена только с выделенного участка, а фиксировать пломбы на ящиках запрещено.
В Москве впервые был открыт избирательный участок на станции метро «Курская», где можно проголосовать электронно. Подобные участки появились и в одной из гостиниц, а также в 12 центрах «Мои документы» в торговых центрах. Все участки оборудованы по требованиям закона, работают члены избиркома, наблюдатели и волонтеры, ведется видеонаблюдение.