Сколько россиян проголосовало в первый день выборов. Инфографика

В других регионах явка также варьировалась. В Новосибирской области на первый день проголосовали 11,93% избирателей (более 260,6 тысяч человек), в Иркутской области — 13,2% (241 560 человек), что значительно выше, чем в 2020 году (8,09%). В Курской и Тамбовской областях явка составила 30,57% и 15,99% соответственно. На выборах в областные думы в Белгородской и Воронежской областях — 25,74% и 14,39%. В Пермском крае явка на выборах губернатора составила 18,41% (363 184 человека). Явка в Еврейской автономной области (ЕАО) составила 49,23%, проголосовали 57,4 тысяч человек.