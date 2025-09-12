Сикорский: Атаковавшие Польшу дроны летели, в том числе с Украины

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск также утверждал, что над страной были сбиты представлявшие опасность российские дроны, но не предоставил никаких доказательств. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала эту версию, заявив о более чем десяти БПЛА. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский резко отверг версию президента США Дональда Трампа о возможной ошибке как причине инцидента, не согласившись с предположениями главы Белого дома.