Владимир Путин провел встречу с главой Минкульта Ольгой Любимовой

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Министерства культуры РФ Ольгой Любимовой в пятницу, 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что беседа главы государства и министра культуры России прошла на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Ранее Путин также выступил с речью перед гостями мероприятия.
Во время встречи Любимова обсудила с президентом ситуацию в сфере российского кинематографа, его поддержку и перспективу возвращения зарубежного кино в отечественный прокат.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Ольги Любимовой, что Россия не ведет переговоры с зарубежными кинопрокатчиками об их возвращении в РФ. Как отметила министр, ведомство заинтересовано в показах разножанровых кассовых отечественных фильмов.