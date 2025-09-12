Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин провел встречу с главой Минкульта Ольгой Любимовой

Путин и Любимова обсудили российский кинематограф и перспективу возвращения зарубежного кино в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Министерства культуры РФ Ольгой Любимовой в пятницу, 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что беседа главы государства и министра культуры России прошла на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Ранее Путин также выступил с речью перед гостями мероприятия.

Во время встречи Любимова обсудила с президентом ситуацию в сфере российского кинематографа, его поддержку и перспективу возвращения зарубежного кино в отечественный прокат.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Ольги Любимовой, что Россия не ведет переговоры с зарубежными кинопрокатчиками об их возвращении в РФ. Как отметила министр, ведомство заинтересовано в показах разножанровых кассовых отечественных фильмов.

Узнать больше по теме
Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
Читать дальше