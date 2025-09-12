Президент Путин встретился с губернатором Бегловым в Санкт-Петербурге

Владимир Путин посетил северную столицу РФ с деловым визитом.
Президент России Владимир Путин 12 сентября провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым», — Пескова цитирует ТАСС. Подробности общения не были раскрыты.
URA.RU уже рассказывало, что президент в Петербурге принял участие в международном форуме объединенных культур. По его словам, поддержка семей с детьми остается одним из основных приоритетов работы государства. Ранее Путин обсудил важные вопросы с министром культуры Ольгой Любимовой.