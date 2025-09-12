Ведущий европейского канала не дал послу России рассказать о расследовании в Буче

Российскому послу в Стокгольме Сергею Беляеву не дали рассказать о расследовании событий в Буче. Ведущий шведского телеканала SVT, которому дал интервью посол, прервал разговор, когда речь зашла об этом, сообщает МИД России в своем Telegram-канале.
В ходе беседы в программе «30 минут» был затронут вопрос об обвинениях в адрес России в причастности к событиям в Буче в апреле 2022 года.
В МИД отметили, что ведущий программы не дал Беляеву высказаться и обвинил его во лжи, когда посол привел неоспоримые доводы о том, что эта история — фейк и циничная постановка украинской пропаганды.
Также посол напомнил, что Секретариатом ООН так и не было проведено расследование по Буче, несмотря на неоднократные требования России, как не был представлен и список погибших там людей. На этом моменте ведущий поспешил завершить разговор.
Ранее Беляев заявил, что посольству известны случаи преследования наших соотечественников в Швеции за поддержку президента России Владимира Путина либо за отказ публично осудить политику российских властей.
