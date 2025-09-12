«Коммерсант»: первый день региональных выборов в России прошел без нарушений

Наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений в первый день выборов.
Первый день голосования в России на выборах регионального уровня прошел спокойно и организованно. Серьезных нарушений, способных повлиять на результаты, не зафиксировано. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителей партий и их наблюдателей.
«В пресс-службе центрального исполкома “Единой России” уточнили, что серьезных нарушений не зафиксировано. Аналогичную оценку ситуации дали представители партии “Новые люди”, — уточнило издание.
Массовых и грубых нарушений не обнаружили и в КПРФ, однако отдельные претензии зафиксированы. В частности, в Краснодаре наблюдатели от коммунистов пожаловались на то, что их не допускают к процедуре голосования с помощью переносных урн.
В партии «Справедливая Россия — За правду» заявили, что в Воронежской области зафиксировали нарушения при организации выездного голосования, в то время как в Рязанской области наблюдатели выявили несоответствие количества бюллетеней в переносной урне. В ЛДПР рассказали о поступлении 1,2 тысячи звонков от кандидатов и наблюдателей в партийный центр мониторинга «Кольчуга».
Как сообщало URA.RU ранее, в России завершился первый день голосования, охвативший выборы глав 20 регионов и парламентов 11 субъектов. Лидерами по явке избирателей стали Курская область (30,57%), Еврейский автономный округ (49,23%) и Севастополь (46,8%). Около одного миллиона россиян сделали свой выбор дистанционно.