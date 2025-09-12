Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Коммерсант»: первый день региональных выборов в России прошел без нарушений

Первый день голосования в России на выборах регионального уровня прошел спокойно и организованно. Серьезных нарушений, способных повлиять на результаты, не зафиксировано. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителей партий и их наблюдателей.

Наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений в первый день выборов.

Первый день голосования в России на выборах регионального уровня прошел спокойно и организованно. Серьезных нарушений, способных повлиять на результаты, не зафиксировано. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителей партий и их наблюдателей.

«В пресс-службе центрального исполкома “Единой России” уточнили, что серьезных нарушений не зафиксировано. Аналогичную оценку ситуации дали представители партии “Новые люди”, — уточнило издание.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСколько россиян проголосовало в первый день выборов. Инфографика.

Массовых и грубых нарушений не обнаружили и в КПРФ, однако отдельные претензии зафиксированы. В частности, в Краснодаре наблюдатели от коммунистов пожаловались на то, что их не допускают к процедуре голосования с помощью переносных урн.

В партии «Справедливая Россия — За правду» заявили, что в Воронежской области зафиксировали нарушения при организации выездного голосования, в то время как в Рязанской области наблюдатели выявили несоответствие количества бюллетеней в переносной урне. В ЛДПР рассказали о поступлении 1,2 тысячи звонков от кандидатов и наблюдателей в партийный центр мониторинга «Кольчуга».

Как сообщало URA.RU ранее, в России завершился первый день голосования, охвативший выборы глав 20 регионов и парламентов 11 субъектов. Лидерами по явке избирателей стали Курская область (30,57%), Еврейский автономный округ (49,23%) и Севастополь (46,8%). Около одного миллиона россиян сделали свой выбор дистанционно.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше