По различным оценкам, от 300 до 500 тысяч боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили часть. Об этом ТАСС рассказали представители силовых структур РФ. Они же подчеркнули, что программа по возвращению дезертиров в строй, проводимая на Украине, провалилась.
«По последним данным, до 30 августа вернулись около 29 тыс. военнослужащих, что составляет менее 10% от общего числа дезертиров. Всего в СОЧ по различным оценкам числится от 300 до 500 тыс. военных ВС», — отметил спикер.
За самовольное оставление части киевским боевикам грозит от пяти до 10 лет тюрьмы. Рост числа дезертиров в ВСУ с российских структурах назвали несправедливостью, существующей в украинской армии, а также упомянули ужасное отношение командиров к своим же подчиненным.
Как KP.RU писал ранее, мужчины на Украине годами не выходят из домов, но причина этому не воздушные тревоги или другие страхи, а действия сотрудников ТЦК, которые насильно мобилизуют здоровых мужчин в ряды ВСУ.