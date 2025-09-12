ТАСС: От 300 до 500 тысяч боевиков ВСУ числятся дезертирами

По различным оценкам, от 300 до 500 тысяч боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили часть. Об этом ТАСС рассказали представители силовых структур РФ. Они же подчеркнули, что программа по возвращению дезертиров в строй, проводимая на Украине, провалилась.