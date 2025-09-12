При попытке атаковать территорию ЗАЭС сбит БПЛА украинской армии

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы Украины несколько дней подряд пытаются атаковать территорию Запорожской АЭС, в частности, FPV-дрон украинской армии был сбит вечером 12 сентября. Такое заявление губернатора Запорожской области Евгения Балицкого приводит ТАСС.
«Противник несколько дней подряд пытается атаковать прилегающую территорию Запорожской атомной электростанции. Так, сегодня, около 18.00 пресечена атака — сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе. А за два последних дня было предпринято две атаки на учебный центр электростанции, размещенный не дальше 300 м от энергоблока», — написал в своем Telegram-канале Евгений Балицкий.
Глава региона также отметил, что коллектив ЗАЭС в полном объеме выполняет обязанности, радиационный фон станции в норме. -0-