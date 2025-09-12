Трамп заявил, что его терпение в отношении Путина «очень быстро» иссякает

«Да, это так и это происходит очень быстро», — ответил президент на соответствующий вопрос журналистов, отметив, что уже смог урегулировать семь вооруженных конфликтов и полагал, что «с Украиной и Россией» будет проще всего.
Трамп также заявил, что, в частности, допускает введение жестких санкций против российских банков, назвав это «очень сильным ударом».
