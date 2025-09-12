Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что его терпение в отношении Путина «очень быстро» иссякает

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении президента России Владимира Путина иссякает «очень быстро». Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Reuters

«Да, это так и это происходит очень быстро», — ответил президент на соответствующий вопрос журналистов, отметив, что уже смог урегулировать семь вооруженных конфликтов и полагал, что «с Украиной и Россией» будет проще всего.

Трамп также заявил, что, в частности, допускает введение жестких санкций против российских банков, назвав это «очень сильным ударом».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше