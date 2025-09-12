ХАМАС заявило, что его лидер не погиб во время удара по Дохе

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что его лидер в секторе Газа Халиль аль-Хейя, по резиденции которого в Дохе Израиль нанес прицельный удар, жив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление, опубликованное в Telegram-канале движения.
«Глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хейя навестил могилу своего погибшего сына Хумама в Дохе при соблюдении усиленных мер безопасности», — говорится в сообщении.
10 сентября издание Asharq Al Awsat проинформировало со ссылкой на источники в ХАМАС, что двое членов политбюро движения получили ранения в результате удара Израиля по Дохе, один из них находится в критическом состоянии. Газета отметила, что пострадавшие в настоящий момент проходят лечение «в частной больнице» в Катаре и находятся «под усиленной охраной», их имена пока не раскрываются.
Израиль ударил 9 сентября по зданию в столице Катара, где, как предполагалось, в тот момент находилась переговорная группа, состоящая из топ-руководства ХАМАС. Как отмечает Reuters, это стало эскалацией военных действий на Ближнем Востоке. Удар был широко осужден во всем мире как акт, способный еще больше обострить напряженность в регионе.
Катар выступал посредником в попытках договориться о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа, об освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и о плане постконфликтного устройства сектора Газа.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что решение Израиля нанести удар по Катару было принято премьер-министром Биньямином Нетаньяху, добавив, что одностороннее нападение на Катар не отвечает интересам Америки и Израиля. Трамп также выразил свое недовольство этим ударом. Вступив в должность в январе, Трамп пообещал положить конец войне Израиля в секторе Газа. Его президентство началось с двухмесячного перемирия. Перемирие закончилось 18 марта. -0-