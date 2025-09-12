Бывшая верховная судья Непала приняла присягу на пост главы кабмина

Карки была председателем Верховного суда Непала с 2016 по 2017 годы, став первой женщиной на этом посту. Она известна своей решительной поддержкой усилий по борьбе с коррупцией в судебной системе. На протяжении своей карьеры она вела несколько громких дел, в том числе участвовала в вынесении обвинительного приговора бывшему министру связи и информационных технологий Непала Джаяпракашу Гупте, уличенному в коррупции. После ухода с поста председателя высшей судебной инстанции стала видной гражданской активисткой.