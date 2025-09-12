Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области пресекли атаку украинских БПЛА на атомную электростанцию

В Запорожской области российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки на Запорожскую атомную электростанцию.

В Запорожской области российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки на Запорожскую атомную электростанцию.

Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале, около 18:00 был сбит вражеский FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе, не долетев до цели.

По словам Балицкого, это не первый инцидент за последние дни — украинские войска предприняли уже несколько атак на прилегающую территорию ЗАЭС. В частности, две из них были нацелены на учебный центр станции, расположенный менее чем в 300 метрах от энергоблоков. Губернатор подчеркнул, что подобные действия создают прямую угрозу ядерной безопасности во всем регионе.

При этом Балицкий выразил недоумение отсутствием реакции со стороны руководства МАГАТЭ на регулярные обстрелы, отметив, что сотрудники международной организации на месте прекрасно осведомлены о источнике атак.

Читайте материал «Стало известно, какие спецслужбы стоят за ввозом в Грузию гексогена».

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше