В Запорожской области пресекли атаку украинских БПЛА на атомную электростанцию

По словам Балицкого, это не первый инцидент за последние дни — украинские войска предприняли уже несколько атак на прилегающую территорию ЗАЭС. В частности, две из них были нацелены на учебный центр станции, расположенный менее чем в 300 метрах от энергоблоков. Губернатор подчеркнул, что подобные действия создают прямую угрозу ядерной безопасности во всем регионе.