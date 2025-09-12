В Запорожской области пресекли атаку украинских БПЛА на атомную электростанцию

В Запорожской области российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки на Запорожскую атомную электростанцию.
Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале, около 18:00 был сбит вражеский FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе, не долетев до цели.
По словам Балицкого, это не первый инцидент за последние дни — украинские войска предприняли уже несколько атак на прилегающую территорию ЗАЭС. В частности, две из них были нацелены на учебный центр станции, расположенный менее чем в 300 метрах от энергоблоков. Губернатор подчеркнул, что подобные действия создают прямую угрозу ядерной безопасности во всем регионе.
При этом Балицкий выразил недоумение отсутствием реакции со стороны руководства МАГАТЭ на регулярные обстрелы, отметив, что сотрудники международной организации на месте прекрасно осведомлены о источнике атак.
