Израиль назвал Генассамблею ООН «цирком» и отверг резолюцию о Палестине

«Израиль категорически отвергает принятое сегодня решение. В резолюции нет ни слова о том, что ХАМАС является террористической организацией, и не упоминается его ответственность за продолжение конфликта, отказ вернуть заложников и разоружиться», — подчеркнули в израильском внешнеполитическом ведомстве.