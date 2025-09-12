Израиль назвал Генассамблею ООН «цирком» и отверг резолюцию о Палестине

«Израиль категорически отвергает принятое сегодня решение. В резолюции нет ни слова о том, что ХАМАС является террористической организацией, и не упоминается его ответственность за продолжение конфликта, отказ вернуть заложников и разоружиться», — подчеркнули в израильском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД также заявили, что документ не способствует мирному урегулированию, а лишь стимулирует ХАМАС продолжать войну.
«Израиль выражает благодарность странам, которые не поддержали это решение Генеральной Ассамблеи», — добавили в ведомстве.
12 сентября Генеральная Ассамблея ООН значительным большинством голосов поддержала резолюцию, связанную с Нью-Йоркской декларацией. В документе обозначены «конкретные, ограниченные по срокам и необратимые шаги» в направлении двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта.
Резолюция была принята 142 голосами «за», при 10 — «против» и 12 воздержавшихся. В числе поддержавших — Россия, Китай, Великобритания, Франция и ряд других государств. Против выступили США, Израиль, Венгрия, Аргентина, Палау, Науру, Микронезия, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай и Тонга.
Документ предусматривает создание независимого, суверенного и демократического государства Палестина в границах 1967 года, которое должно существовать в мире и безопасности рядом с Израилем.
В декларации отвергаются оккупация, насильственное переселение и любые незаконные территориальные или демографические изменения. Также содержится призыв к проведению доверительной реформы Палестинской администрации.
Кроме того, декларация закрепляет меры стабилизации, включая возможность развертывания временной международной миссии для защиты мирного населения. В документе также установлены механизмы контроля за выполнением «ограниченных по времени и необратимых обязательств».
Ранее сообщалось, что 11 сентября Совбез ООН осудил удары по Катару.