Небензя: Россия не заинтересована в эскалации напряженности с Польшей

Россия не заинтересована в эскалации напряженности с Польшей на фоне инцидента с беспилотниками. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Неьензя.
Как отметил дипломат, Россия считает важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента с беспилотниками в Польше, сравнив их с ажиотажем, который нагнетается польскими и другими политиками.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, что все сообщения и обвинения со стороны польских властей о якобы российских дронах беспочвенны.
По словам дипломата, риторика официальных лиц Польши в контексте инцидента с беспилотниками отвечают общему курсу поддерживаемой Западом русофобии.