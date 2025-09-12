Анвар Ибрагим: Путин и Трамп приедут в Малайзию на саммит АСЕАН в октябре

«На мероприятии будут присутствовать президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и премьер Китая Ли Цян», — указано в сообщении.
Глава малазийского правительства также сообщил, что участие в саммите ассоциации подтвердили бразильский президент Лула да Силва и лидер ЮАР Сирил Рамафоса.
Ранее Анвар Ибрагим, ссылаясь на недавнюю встречу в Пекине, уже сообщал, что Путин обдумывает возможность визита в Малайзию. Тогда политик уточнял, что конкретные сроки возможного визита пока не обсуждались.