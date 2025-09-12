Анвар Ибрагим: Путин и Трамп приедут в Малайзию на саммит АСЕАН в октябре

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп приглашены в Малайзию на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдёт в октябре в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает государственное информационное агентство Bernama со ссылкой на премьер-министра страны Анвара Ибрагима.