Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анвар Ибрагим: Путин и Трамп приедут в Малайзию на саммит АСЕАН в октябре

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп приглашены в Малайзию на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдёт в октябре в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает государственное информационное агентство Bernama со ссылкой на премьер-министра страны Анвара Ибрагима.

Источник: Life.ru

«На мероприятии будут присутствовать президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и премьер Китая Ли Цян», — указано в сообщении.

Глава малазийского правительства также сообщил, что участие в саммите ассоциации подтвердили бразильский президент Лула да Силва и лидер ЮАР Сирил Рамафоса.

Ранее Анвар Ибрагим, ссылаясь на недавнюю встречу в Пекине, уже сообщал, что Путин обдумывает возможность визита в Малайзию. Тогда политик уточнял, что конкретные сроки возможного визита пока не обсуждались.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше