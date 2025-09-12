Ричмонд
Небензя: РФ считает важным проанализировать масштабы инцидента с БПЛА в Польше

Постпред России при ООН хочет сравнить информацию с ажиотажем, раздуваемым в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Россия считает крайне важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента с беспилотниками в небе Польши и сравнить с раздуваемым ажиотажем. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в пятницу, 12 сентября.

«Считаем важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента и сравнить их с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем», — сказал политик на заседании Совета Безопасности ООН.

Как KP.RU писал ранее, генсек НАТО Марк Рютте не смог дать прямой ответ на вопрос, какая же все-таки страна стоит за инцидентом с БПЛА, которые нарушили воздушное пространство Польши. Однако он все же заявил, что расследование этого ЧП до сих пор продолжается.

