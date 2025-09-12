Небензя: РФ считает важным проанализировать масштабы инцидента с БПЛА в Польше

Россия считает крайне важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента с беспилотниками в небе Польши и сравнить с раздуваемым ажиотажем. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в пятницу, 12 сентября.
«Считаем важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента и сравнить их с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем», — сказал политик на заседании Совета Безопасности ООН.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше