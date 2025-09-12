Россия в ООН объявила о нежелании эскалации с Польшей на фоне инцидента с БПЛА

Россия не заинтересована в эскалации напряженности с Польшей, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 12 сентября во время заседания Совета Безопасности ООН. Его слова прозвучали на фоне заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что над территорией страны были сбиты дроны, которые он назвал «российскими». Об этом сообщает пресс-служба представительства России при ООН.