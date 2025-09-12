Ричмонд
Глава МИД Сикорский заявил, что часть беспилотников прилетела в Польшу с Украины

Выступая перед журналистами в Киеве, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что беспилотные летательные аппараты проникали на польскую территорию с нескольких направлений, включая воздушные границы с Украиной и Белоруссией.

«Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но также и из Белоруссии», — заявил Сикорский.

Глава польского внешнеполитического ведомства прямо возложил ответственность за произошедшее на Россию. Сикорский заявил о полной уверенности польской стороны в том, что это была спланированная российская операция с использованием российских беспилотников.

Ранее сообщалось, что Польша ограничит деятельность дипломатов РФ после налета дронов.

