Россия призвала Польшу к консультациям по инциденту с беспилотниками

«Несмотря на очевидную несостоятельность прозвучавших в наш адрес обвинений, в интересах всестороннего и объективного выяснения обстоятельств произошедшего Министерство обороны Российской Федерации выразило готовность к профессиональному диалогу и консультациям с Министерством обороны Польши. МИД России в свою очередь также готов подключиться к этой работе, если польская сторона действительно заинтересована в снижении напряженности, а не ее нагнетании. Призываем польских коллег воспользоваться этим предложением, а не заниматься мегафонной дипломатией на многосторонних площадках», — подчеркнул Василий Небензя.