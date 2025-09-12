Россия призвала Польшу к консультациям по инциденту с беспилотниками

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия призывает Польшу к консультациям по инциденту с беспилотниками. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Несмотря на очевидную несостоятельность прозвучавших в наш адрес обвинений, в интересах всестороннего и объективного выяснения обстоятельств произошедшего Министерство обороны Российской Федерации выразило готовность к профессиональному диалогу и консультациям с Министерством обороны Польши. МИД России в свою очередь также готов подключиться к этой работе, если польская сторона действительно заинтересована в снижении напряженности, а не ее нагнетании. Призываем польских коллег воспользоваться этим предложением, а не заниматься мегафонной дипломатией на многосторонних площадках», — подчеркнул Василий Небензя.
По его словам, Россия не заинтересована в эскалации напряженности с Польшей. Дипломат добавил, что отдельного внимания заслуживает конструктивный и ответственный подход белорусской стороны: компетентные органы Беларуси в рамках действующих механизмов своевременно информировали польских коллег об имеющихся рисках. «Такая линия, основанная на обмене информацией и координации действий, должна служить примером добросовестного поведения в условиях инцидентов подобного рода», — заявил постоянный представитель России.
Как сообщалось, утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что были сбиты «представлявшие опасность» беспилотники. По его словам, они были российскими, однако он не привел никаких доказательств. Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш в свою очередь заявил, что дроны влетели в Польшу со стороны Украины.
Начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко заявил, что Беларусь известила Польшу и Литву о приближении БПЛА к их территориям. Он также указал, что часть заблудившихся дронов была уничтожена силами противовоздушной обороны Беларуси. Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что белорусская сторона извещала о приближении беспилотников к польскому воздушному пространству. -0-