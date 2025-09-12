Путин рассказал, каким будет мир будущего

Ранее в тот же день президент РФ сообщил, что в России уделяют внимание региональным культурным центрам, что дает возможность раскрывать таланты в провинции. Он добавил, что в этом направлении «предстоит еще очень много работы». По его словам, особый фокус необходимо сделать на малых городах и сельских поселениях. Однако данную политику государство намерено продолжать.