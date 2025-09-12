Путин рассказал, каким будет мир будущего

Президент России Владимир Путин 12 сентября, выступая на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, заявил, что мир будущего — это сообщество людей, которые дорожат любовью и дружбой, а не эгоцентриков, увлеченных виртуальной реальностью.
«Мы верим, что мир будущего — это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу “каждый сам за себя”, а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним», — считает президент России.
По его мнению, люди должны принять новую реальность, одновременно уберечь свои истоки.
Путин также обратил внимание, что в России многие программы развития культурной отрасли сфокусированы в национальном проекте «Семья». По мнению президента, это помогает в решении демографических вызовов и создает основы для самореализации молодого поколения и воспитания достойных граждан.
Ранее Путин заявлял, что мир в ближайшие десятилетия станет многополярным. Таким образом глава государства ответил на вопрос, каким будет будущее — более западным или восточным.
Ранее в тот же день президент РФ сообщил, что в России уделяют внимание региональным культурным центрам, что дает возможность раскрывать таланты в провинции. Он добавил, что в этом направлении «предстоит еще очень много работы». По его словам, особый фокус необходимо сделать на малых городах и сельских поселениях. Однако данную политику государство намерено продолжать.
Сообщалось, что в России доля патриотично настроенной молодежи в возрасте 18−24 лет достигает 99 процентов.
