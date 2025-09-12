Ричмонд
Небензя заявил, что РФ не заинтересована в эскалации напряженности с Польшей

Российская Федерация не заинтересована в эскалации напряженности с Польшей. Об этом высказался в пятницу, 12 сентября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

— Мы уже неоднократно говорили, что не заинтересованы в эскалации напряженности с Варшавой. Повторяем это и сейчас, — заявил он во время заседания Совета безопасности ООН в связи с инцидентом с беспилотниками на территории Польши, передает РИА Новости.

Беспилотники, которые недавно сбили над Польшей, вошли в воздушное пространство республики, в том числе и с Украины. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в рамках рабочей поездки в Киев.

Также он подчеркнул, что, несмотря на произошедшее, Польша не видит оснований для того, чтобы разрывать дипотношения с Россией.

10 сентября польские военные применили оружие в отношении БПЛА, которые пересекли воздушное пространство страны. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В тот же день министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Швеция срочно направит в страну средства ПВО и авиацию, а Нидерланды — зенитные ракетные комплексы Patriot, системы NASAMS, средства борьбы с беспилотниками и 300 военных.

