СМИ раскрыли план США по конфискации российских активов

Соединенные Штаты намерены выступить с инициативой перед странами «Большой семерки» о разработке правовой схемы, позволяющей изъять замороженные суверенные активы России.
Согласно информации агентства Bloomberg, ознакомившегося с соответствующим документом, целью данного шага является дальнейшее использование этих средств для финансирования военных нужд Украины. Агентство подчеркивает, что основная часть российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов размещена на территории европейских государств.
Параллельно с этим американская администрация планирует призвать партнеров по G7 ввести масштабные вторичные пошлины в размере от 50% до 100% против Китая и Индии.
