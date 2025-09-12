Владимир Путин встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым

Российский лидер Владимир Путин посетил Петербург. С 10 по 13 сентября в Городе на Неве проходит международный форум объединенных культур. В ходе поездки Владимир Путин провел встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Владимир Путин встретился также с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Они обсудили ситуацию в сфере отечественного кинематографа.
«Президент провел встречу с Александром Бегловым», — сообщил Дмитрий Песков.
Владимир Путин, выступая на форуме, отметил, что поддержка семей с детьми является приоритетом для России. Кроме того, правительство уделяет особое внимание укреплению авторитета института семьи и его ценностей.