Владимир Путин назвал одну из важнейших задач культуры: вот что он сказал

Сохранение исторической памяти является одной из важнейших задач культуры. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин в рамках пленарного заседания форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
«Считаем одной из важнейших задач в сфере культуры сохранение общей исторической памяти», — подчеркнул президент.
Напомним, что форум объединенных культур будет проходить в течение четырех дней, с 10 по 13 сентября. Тема форума в 2025 году — «Возвращение к культуре — новые возможности».
Участие в форуме, как рассказала министр культуры Ольга Любимова, подтвердили 34 официальные делегации из-за рубежа.
При этом форум соберет 400 спикеров из самых разных сфер: кино, театра, изобразительного искусства, музейного дела, образования, бизнеса и других.
