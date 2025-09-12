Ричмонд
Владимир Путин назвал одну из важнейших задач культуры: вот что он сказал

Путин назвал сохранение исторической памяти одной из главных задач культуры.

Источник: Комсомольская правда

Сохранение исторической памяти является одной из важнейших задач культуры. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин в рамках пленарного заседания форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Считаем одной из важнейших задач в сфере культуры сохранение общей исторической памяти», — подчеркнул президент.

Напомним, что форум объединенных культур будет проходить в течение четырех дней, с 10 по 13 сентября. Тема форума в 2025 году — «Возвращение к культуре — новые возможности».

Участие в форуме, как рассказала министр культуры Ольга Любимова, подтвердили 34 официальные делегации из-за рубежа.

При этом форум соберет 400 спикеров из самых разных сфер: кино, театра, изобразительного искусства, музейного дела, образования, бизнеса и других.

Подробнее о том, чего ожидать от Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур — читайте в материале KP.RU.

