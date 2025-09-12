Небензя напомнил ООН, что РФ не хочет эскалации напряжённости с Польшей

«Мы уже неоднократно заявляли, что не заинтересованы в эскалации напряжённости с Варшавой. Повторяем это и сейчас», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
Ранее поступила информация о том, что Польша направляет к границе с Белоруссией и Россией около 40 тысяч военных. Всё из-за стартовавших российско-белорусских учений «Запад-2025». Кроме того, НАТО планирует усилить восточный фланг после сообщений о проникновении дронов в воздушное пространство Польши.
