Небензя напомнил ООН, что РФ не хочет эскалации напряжённости с Польшей

Россия не заинтересована в эскалации напряжённости в отношениях с Польшей, о чём заявляла неоднократно. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Источник: Life.ru

«Мы уже неоднократно заявляли, что не заинтересованы в эскалации напряжённости с Варшавой. Повторяем это и сейчас», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее поступила информация о том, что Польша направляет к границе с Белоруссией и Россией около 40 тысяч военных. Всё из-за стартовавших российско-белорусских учений «Запад-2025». Кроме того, НАТО планирует усилить восточный фланг после сообщений о проникновении дронов в воздушное пространство Польши.

