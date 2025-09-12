Ричмонд
Сейм Польши принял закон, лишающий неработающих украинцев соцвыплат

«Сейм принял закон о социальных выплатах для иностранцев. Он предполагает, что семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше», — говорится в материале.

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию парламента.

Ранее президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь это касается ежемесячного пособия «800+» — выплаты в размере 800 злотых на каждого ребенка. После этого правительство внесло в сейм новый проект закона.

Несмотря на то что в тексте закона говорится об «иностранцах», изменения затронут только украинцев, так как остальные иностранные граждане и так не имели доступа к социальным выплатам и пособиям, если у них не было официальной работы и они не платили налоги и другие отчисления со своих зарплат.

Документ также продлевает легальность пребывания в Польше беженцев из Украины до конца марта. -0-