Сейм Польши принял закон, лишающий неработающих украинцев соцвыплат

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию парламента.
«Сейм принял закон о социальных выплатах для иностранцев. Он предполагает, что семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше», — говорится в материале.
Ранее президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь это касается ежемесячного пособия «800+» — выплаты в размере 800 злотых на каждого ребенка. После этого правительство внесло в сейм новый проект закона.
Несмотря на то что в тексте закона говорится об «иностранцах», изменения затронут только украинцев, так как остальные иностранные граждане и так не имели доступа к социальным выплатам и пособиям, если у них не было официальной работы и они не платили налоги и другие отчисления со своих зарплат.
Документ также продлевает легальность пребывания в Польше беженцев из Украины до конца марта. -0-