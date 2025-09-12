В МО РФ рассказали о нападении ВСУ на поезд с боеприпасами ВС РФ

Украинские боевики пытались совершить террористическую атаку на железнодорожный состав, который перевозил боеприпасы для российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ били артиллерией по поезду на территории одного из освобожденных ВС России регионов. Спасти ценный военный груз удалось благодаря коменданту станции майору Михаилу Демидову. Он отвел состав на запасные пути, уведя тем самым состав из-под обстрела.
Офицер после прекращения атаки проверил целостность железнодорожного полотна и состава. Убедившись в их целостности и безопасности дальнейшего движения, он дал команду на продолжение следования к заданной точке маршрута.
«Благодаря отваге и профессионализму майора Михаила Демидова удалось сохранить важный железнодорожный узел и доставить груз в заданный район», — говорится в официальном сообщении.
Поезд благополучно прибыл в пункт назначения. В Минобороны не уточнили, когда именно произошло это событие.
