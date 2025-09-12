Ричмонд
Польша пересмотрела условия поддержки украинских беженцев

Польский парламент (Сейм) одобрил новый законодательный акт, который вносит изменения в правила предоставления социальной поддержки иностранным гражданам.

Польский парламент (Сейм) одобрил новый законодательный акт, который вносит изменения в правила предоставления социальной поддержки иностранным гражданам. Согласно принятому документу, право на получение семейных пособий и доступ к услугам государственного здравоохранения теперь предоставляется исключительно тем иностранцам, которые официально трудоустроены в Польше и ведут профессиональную деятельность.

Хотя формально закон касается всех иностранцев, по факту новые правила затронут в первую очередь граждан Украины. Это связано с тем, что другие иностранные подданные и ранее не могли претендовать на социальные выплаты без наличия легального трудоустройства и уплаты соответствующих налоговых взносов.

Параллельно с этим законодательный акт продлевает разрешение на законное пребывание в стране для украинских беженцев. Срок их легального нахождения на территории Польши продлен до конца марта следующего года.

Ранее сообщалось, что глава МИД Сикорский заявил, что часть беспилотников прилетела в Польшу с Украины.

