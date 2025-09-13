Ричмонд
Премьер Малайзии: Путин и Трамп посетят саммит АСЕАН

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и премьер Государственного совета КНР Ли Цян примут участие в 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится в октябре в Куала-Лумпуре.

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и премьер Государственного совета КНР Ли Цян примут участие в 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится в октябре в Куала-Лумпуре. Об этом сообщило агентство Bernama со ссылкой на заявление главы правительства принимающей стороны Малайзии Анвара Ибрагима.

Глава кабинета министров также подчеркнул, что бразильский президент Лула да Силва и глава ЮАР Сирил Рамафоса также подтвердили свое участие в саммите организации.

Ранее South China Morning Post писала, что дипломатические шаги премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая недавний визит в Москву, вызвали обеспокоенность США и их союзников. Как отмечается, западные страны усматривают в действиях Куала-Лумпура чрезмерное сближение с Россией и Китаем на фоне стремления диверсифицировать торговые связи и снизить зависимость от американского влияния. «Инициативы малайзийского лидера озадачили экспертов, следящих за регионом. Многие опасаются, что страна ускоряет интеграцию с Москвой и Пекином», — отмечает издание.

АСЕАН была создана в 1967 году и в настоящее время включает десять государств Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С января 2025 года функции председателя АСЕАН на основе ротации перешли от Лаоса к Малайзии.

Читайте материал по теме: Трампу утёрли нос: Глобальный Юг меняет правила мировой торговли.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

