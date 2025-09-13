Ранее South China Morning Post писала, что дипломатические шаги премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая недавний визит в Москву, вызвали обеспокоенность США и их союзников. Как отмечается, западные страны усматривают в действиях Куала-Лумпура чрезмерное сближение с Россией и Китаем на фоне стремления диверсифицировать торговые связи и снизить зависимость от американского влияния. «Инициативы малайзийского лидера озадачили экспертов, следящих за регионом. Многие опасаются, что страна ускоряет интеграцию с Москвой и Пекином», — отмечает издание.