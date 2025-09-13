ЕС официально продлил санкции против России на полгода

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз официально продлил еще на полгода весь комплекс антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщил Совет ЕС, рестрикции будут действовать до 15 марта 2026 года.
«Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры еще на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года», — говорится в тексте. Отмечается, что санкции будут по-прежнему применяться в отношении более чем 2500 лиц и организаций.
При этом Совет ЕС сделал исключение для одного физического лица, в отношении которого санкции продлены не были. -0-