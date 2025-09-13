Представитель Беларуси в ООН ответил на обвинения Польши в связи с нарушением ее воздушного пространства

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь отвергает любые претензии в связи с имевшими место случаями нарушения воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами в ночь на 10 сентября. Об этом заявил временный поверенный в делах Беларуси при Организации Объединенных Наций Артем Тозик на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Сожалеем, что в своем запросе на проведение встречи Совета Безопасности ООН Польша обвинила Беларусь в эскалации ситуации и пренебрежении международным правом. Отвергаем любые претензии в наш адрес в связи с имевшими место случаями нарушения воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами в ночь на 10 сентября. Особенно безосновательно эти обвинения звучат на фоне того обстоятельства, что Республика Беларусь первая и, возможно, единственная, кто проинформировал польскую сторону о приближении беспилотников», — сказал Артем Тозик.
Он добавил, что в этой ситуации Беларусь продемонстрировала абсолютно открытый характер своих действий и готовность к оперативному сотрудничеству, проинформировав Польшу заблаговременно и мгновенно, насколько это возможно. «В ответ мы слышим совершенно необъяснимые аргументы в наш адрес, — заметил представитель Беларуси. — Беларусь и впредь продолжит реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии. Совершенно очевидно, что наши действия говорят об отсутствии какой-либо эскалации со стороны Республики Беларусь, чего не можем сказать о соседних странах. Показательно, что текущее заседание проводится сразу же после закрытия Польшей сухопутной границы с Республикой Беларусь».
Дипломат подчеркнул, что Беларусь всегда исходила из приоритетов исключительно мирного урегулирования конфликта в Украине и не видит иных вариантов выхода из кровопролитного противостояния, кроме диалога на основе взаимного уважения, доверия, равноправия сторон.
«Приветствуем текущие дипломатические инициативы, направленные на содействие прямым переговорам. Рассчитываем, что итоги состоявшегося недавно двустороннего саммита России и США на Аляске дадут осязаемые результаты для мирного процесса. Отмечаем в этой связи усилия Президента США по содействию скорейшему завершению конфликта. Мы всегда заявляли и продолжали настаивать на том, что принципиально важно добиться прекращения огня, двигаться в сторону закрепления договоренностей с твердыми, недвусмысленными гарантиями в отношении как Украины, так и России», — заявил Артем Тозик.
Как сообщалось, утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что были сбиты «представлявшие опасность» беспилотники. По его словам, они были российскими, однако он не привел никаких доказательств. Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш в свою очередь заявил, что дроны влетели в Польшу со стороны Украины.
Начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко заявил, что Беларусь известила Польшу и Литву о приближении БПЛА к их территориям. Он также указал, что часть заблудившихся дронов была уничтожена силами противовоздушной обороны Беларуси. Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что белорусская сторона извещала о приближении беспилотников к польскому воздушному пространству. -0-
