Представитель Беларуси в ООН ответил на обвинения Польши в связи с нарушением ее воздушного пространства

Он добавил, что в этой ситуации Беларусь продемонстрировала абсолютно открытый характер своих действий и готовность к оперативному сотрудничеству, проинформировав Польшу заблаговременно и мгновенно, насколько это возможно. «В ответ мы слышим совершенно необъяснимые аргументы в наш адрес, — заметил представитель Беларуси. — Беларусь и впредь продолжит реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии. Совершенно очевидно, что наши действия говорят об отсутствии какой-либо эскалации со стороны Республики Беларусь, чего не можем сказать о соседних странах. Показательно, что текущее заседание проводится сразу же после закрытия Польшей сухопутной границы с Республикой Беларусь».