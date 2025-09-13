Кадыров сделал заявления в сторону Японии из-за матери

«У нас всегда было немало недоброжелателей. Сегодня я нахожусь более чем в тридцати санкционных списках. Туда включена моя семья, а также дорогая мама — президент РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна», — поделился глава Чечни.