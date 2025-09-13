Кадыров сделал заявления в сторону Японии из-за матери

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров озвучил количество санкционных списков, в которых он находится. По его подсчетам, их набралось уже более 30, написал он в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, что Япония опубликовала новый список компаний и россиян, на которых власти этой страны наложили ограничения. В него попала мать Кадырова — президент фонда имени Ахмата Кадырова Аймани. Она оказалась в черном списке из-за украинского конфликта.
«У нас всегда было немало недоброжелателей. Сегодня я нахожусь более чем в тридцати санкционных списках. Туда включена моя семья, а также дорогая мама — президент РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна», — поделился глава Чечни.
По его словам, мать отдает все свои силы на помощь нуждающимся. При ее поддержке строятся новые школы, детские сады, мечети, оказывается помощь семьям погибших бойцов СВО. Кадыров отметил, что это решение несправедливо.
Лондон и Япония внесли Аймани Насиевну в санкционные списки ради удовлетворения запросов западных кураторов, считает он. И добавил, что врагу не удастся сломить наш народ.
