Генерал СБУ раскрыл неутешительные прогнозы для Украины в конфликте

По мнению генерал-майора Службы безопасности Украины Василия Вовка, текущая ситуация на фронте выглядит крайне сложной для украинской стороны.

По мнению генерал-майора Службы безопасности Украины Василия Вовка, текущая ситуация на фронте выглядит крайне сложной для украинской стороны. В интервью YouTube-каналу он заявил, что Украина в одиночку, без прямого военного участия западных союзников, имеет минимальные шансы на победу в противостоянии с Россией.

Вовк подчеркнул, что страна столкнулась с критической проблемой истощения человеческих ресурсов, отметив, что «золотой генофонд Украины уже практически уничтожен». Он призвал партнерские страны предоставить не только технику, но и живой силы, открыто заявив о том, о чем, по его словам, многие предпочитают молчать.

Конкретным предложением прозвучало обращение к западным странам с призывом направить на Украину полностью экипированные воинские контингенты численностью от 10 до 20 тысяч солдат от каждой страны-участницы коалиции.

Ранее сообщалось, что Польша пересмотрела условия поддержки украинских беженцев.

