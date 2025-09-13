Новости СВО. ВС РФ выбили ВСУ из Новопетровского, 47-я бригада боевиков попала в окружение, Зеленский ищет способ защитить Киев, 13 сентября

— Весной начались атаки на важную трассу Краматорск — Доброполье. Сейчас, несмотря на охрану сетями, она, по сути, перекрыта. Из-за ударов под угрозой оказались трассы Лиман — Славянск, а также Изюм — Славянск. Логистика для нас принципиально важна, и невозможность воспользоваться главными трассами очень осложняет снабжение не только прифронтовых городов, таких как Славянск и Краматорск (пока там всего хватает, хотя проблем с городской инфраструктурой всё больше), но и фронта как такового, — рассказала изданию чешка, представившаяся Радоух.