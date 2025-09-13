G7 договорились ускорить переговоры о замороженных активах России

«Министры G7 договорились ускорить дискуссии для дальнейшего использования замороженных российских суверенных активов, чтобы финансировать оборону Украины», — говорится в заявлении министров финансов «Большой семерки».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что Россия внимательно следит за действиями Брюсселя в отношении российских замороженных активов.
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»

Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.