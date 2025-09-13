Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

G7 договорились ускорить переговоры о замороженных активах России

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) договорились ускорить переговоры об использовании замороженных суверенных активов РФ для Украины, говорится в совместном заявлении.

Источник: Reuters

«Министры G7 договорились ускорить дискуссии для дальнейшего использования замороженных российских суверенных активов, чтобы финансировать оборону Украины», — говорится в заявлении министров финансов «Большой семерки».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что Россия внимательно следит за действиями Брюсселя в отношении российских замороженных активов.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше