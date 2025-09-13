Ричмонд
В ООН заявили об антироссийском угаре Польши и расширении конфликта

Киевский режим методично добивается расширения географии украинского конфликта, не задумываясь о последствиях.

Киевский режим методично добивается расширения географии украинского конфликта, не задумываясь о последствиях. Такое заявление в ходе заседания Совета безопасности ООН сделал постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя, передает ТАСС.

«Ни для кого не секрет, что Украина давно и последовательно пытается расширить географию конфликта, не задумываясь о последствиях подобной эскалации», — отметил дипломат.

Досталось от российского постпреда и властям Польши, которые, по его словам, находятся «в антироссийском угаре». Небензя считает, что Варшава все годы конфликта поддерживала все безрассудные преступления киевского режима.

Дипломат считает, что у такой поддержки была главная цель: руками Украины нанести вред Российской Федерации. Ранее сообщалось, что в Польше поднялась паника после вторжения беспилотников в воздушное пространство страны.

