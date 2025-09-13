Страны G7 договорились интенсивнее договариваться о конфискации активов России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о жесткой реакции Москвы на возможные попытки Евросоюза присвоить российские замороженные активы. Она заявила, что любые подобные действия будут расценены как преступление, последствия которого не обойдут стороной ни одну из причастных сторон. Захарова добавила, что западные страны пытаются создать юридическую базу для конфискации российских активов за рубежом, однако Россия предпринимает все возможные меры для защиты интересов своих граждан и компаний, оказавшихся под санкциями.