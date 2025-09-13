Заявление, содержащее бездоказательные обвинения в адрес России, было зачитано на пресс-подходе в штаб-квартире ООН заместителем министра иностранных дел Польши Марчином Босацким. В тексте инцидент характеризуется как «эскалация», «провокация» и «нарушение» международного права, однако эти утверждения не подкреплены какими-либо доказательствами.