Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большинство стран ООН не поддержали обвинения Польши в адрес России

Подавляющее большинство государств-членов Организации Объединенных Наций не поддержали заявление, возлагающее на Россию ответственность за недавний инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши.

Подавляющее большинство государств-членов Организации Объединенных Наций не поддержали заявление, возлагающее на Россию ответственность за недавний инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. Как сообщает РИА Новости, из 193 стран-членов ООН документ поддержали лишь 46 государств и делегация Европейского союза.

Заявление, содержащее бездоказательные обвинения в адрес России, было зачитано на пресс-подходе в штаб-квартире ООН заместителем министра иностранных дел Польши Марчином Босацким. В тексте инцидент характеризуется как «эскалация», «провокация» и «нарушение» международного права, однако эти утверждения не подкреплены какими-либо доказательствами.

Кроме стран Европейского союза, документ подписали США, Украина, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея и ряд других государств. Таким образом, инициатива не получила широкой международной поддержки, а большинство членов мирового сообщества воздержались от присоединения к данному заявлению.

Ранее глава МИД Сикорский заявил, что часть беспилотников прилетела в Польшу с Украины.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше