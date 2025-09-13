Белорусский дипломат: закрытие Польшей границы с Беларусью угрожает стабильности в регионе

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие Польшей границы с Беларусью угрожает стабильности в регионе. Об этом заявил временный поверенный в делах Беларуси при Организации Объединенных Наций Артем Тозик на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Представитель Беларуси в ООН ответил на обвинения Польши в связи с нарушением ее воздушного пространства.
Белорусский дипломат заметил, что текущее заседание Совета Безопасности ООН проводится на фоне закрытия Польшей границы с Беларусью.
Рыженков: закрытие границы с Беларусью в первую очередь направлено против самой же Польши.
«Остановлено автомобильное и железнодорожное сообщение, парализован транзит, прекращено движение людей. Не эта ли ситуация создает реальные угрозы стабильности в регионе? Решение польских властей о закрытии границы с Беларусью является примером безосновательных, антинародных шагов, направленных против простых граждан как Беларуси, так и Польши, а также иностранных граждан», — сказал Артем Тозик.
По его словам, такие шаги польской стороны — очевидное злоупотребление своим географическим положением, приватизация границ ЕС, ЕАЭС, Запада и Востока.
«Подобные меры являются продолжением курса на подрыв отношений с соседними странами и способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе, создавая риски для стабильности и предсказуемости в международных отношениях. Руководство ООН и Европейского союза должны дать принципиальную оценку таким действиям», — подчеркнул дипломат.
Представитель Беларуси призвал Совет Безопасности ООН взглянуть на эти действия и отреагировать должным образом. «Вместо дестабилизирующей риторики и поведения призываем все стороны вернуться в русло конструктивного взаимодействия и диалога. Вновь заявляем о приверженности Беларуси исключительно мирным шагам для урегулирования противостояния. Готовы и дальше содействовать поиску взаимоприемлемых развязок конфликта», — резюмировал Артем Тозик. -0-
Фото Виолетты Южаковой.