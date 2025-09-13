«Ни для кого не секрет, что Украина давно и последовательно пытается расширить географию конфликта, не задумываясь о последствиях подобной эскалации», — подчеркнул дипломат.
По словам Небензи, польские власти на протяжении многих лет поддерживали любые, даже самые преступные и безрассудные действия Киева, надеясь использовать их против России.
«Всё это происходило в антироссийском угаре, и поляки всячески пестовали киевский режим», — добавил он.
На этом же заседании Василий Небензя заявил о стремлении России к сдержанности. Он подчеркнул, что Москва не заинтересована в росте напряжённости с Польшей после инцидента с вторжением дронов на территорию республики.