Небензя обвинил Киев в попытках расширить географию боевых действий

Россия не видит ограничений в стремлениях Украины расширить конфликт на новые территории. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Источник: Life.ru

«Ни для кого не секрет, что Украина давно и последовательно пытается расширить географию конфликта, не задумываясь о последствиях подобной эскалации», — подчеркнул дипломат.

По словам Небензи, польские власти на протяжении многих лет поддерживали любые, даже самые преступные и безрассудные действия Киева, надеясь использовать их против России.

«Всё это происходило в антироссийском угаре, и поляки всячески пестовали киевский режим», — добавил он.

На этом же заседании Василий Небензя заявил о стремлении России к сдержанности. Он подчеркнул, что Москва не заинтересована в росте напряжённости с Польшей после инцидента с вторжением дронов на территорию республики.

