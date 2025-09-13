В США отметили важную деталь в заявлениях об инциденте в Польше

В четверг польские СМИ после заявлений властей о 16 сбитых над страной дронах в основном показали фотографии лежащих на земле целых БПЛА без боевых частей. Польские военные утверждали, что в ночь со вторника на среду для нейтрализации дронов применяли самолеты и вертолеты, а также наземные средства ПВО. При этом на фотографиях, которые распространяются в интернете, практически не видно, чтобы дроны были повреждены. Также не видно, чтобы какой-либо из них нес вооружение.