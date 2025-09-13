В США отметили важную деталь в заявлениях об инциденте в Польше

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа и Украина продолжают раздувать шумиху вокруг инцидента с дронами в Польше, в то время как США реагируют на него спокойно, обратил внимание американский геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube. Об этом пишет РИА Новости.
«Посреди всего этого — шумихи, переполоха, громких заголовков, возмущения — НАТО по-тихому официально опубликовала ответ — они не считают это нападением на Польшу. То есть все остальное — просто шум, верно? Так было заявлено. И заметьте, реакция правительства США, по сути, нулевая. Они вообще на это не реагируют», — подчеркнул он.
Эксперт также указал на несостыковки в заявлениях европейских и украинских лидеров об инциденте с беспилотниками в Польше и информации, публикуемой ими же. Он отметил, что дроны, которые Варшава хочет выдать за БПЛА российского происхождения, выглядят нетронутыми, хотя утверждается, что они были «сбиты польской ПВО».
В четверг польские СМИ после заявлений властей о 16 сбитых над страной дронах в основном показали фотографии лежащих на земле целых БПЛА без боевых частей. Польские военные утверждали, что в ночь со вторника на среду для нейтрализации дронов применяли самолеты и вертолеты, а также наземные средства ПВО. При этом на фотографиях, которые распространяются в интернете, практически не видно, чтобы дроны были повреждены. Также не видно, чтобы какой-либо из них нес вооружение.
На различных сайтах можно насчитать пять-шесть изображений дронов. На одном из них носовая часть дрона целая, на других видно, что ее отделили. Ряд СМИ используют для иллюстрирования материалов по теме в основном фотографии оцеплений или поисковых групп, сделанные издалека. На таких снимках ни дронов, ни мест их падения не видно в принципе.
В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили «представлявшие опасность» дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не предоставили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
В пятницу министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что дроны входили в воздушное пространство Польши в том числе с территории Украины, однако продолжил обвинять в произошедшем Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Москву в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. -0-