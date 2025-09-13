ВС РФ зашли в тыл ВСУ на электросамокатах по газовой трубе в Купянске

Российские войска при заходе противнику в тыл в Купянске повторили легендарную операцию «Труба». Они использовали газовые трубы для скрытого проникновения в город Харьковской области, передает телеграм-канал SHOT.
«Организованные группы без серьезных потерь добирались до Радьковки, а дальше перемещались на юг в контролируемый лес. После этого рассредоточивались в Купянске и доходили до железной дороги», — сообщали украинские источники.
По данным телеграм-канала, российские бойцы проходили по подземной артерии от Лимана Первого до Радьковки. Они двигались по трубе в течение четырех суток.
Отмечается, что военнослужащие ВС России использовали для передвижения специальные тележки. Также, по сообщениям источников, применялись и электросамокаты. В тоннелях были оборудованы места для отдыха, добавили там.
Операция «Труба» проводилась в районе Суджи Курской области и Авдеевки. Официальной информации о «купянской трубе» со стороны Минобороны России не поступало.
