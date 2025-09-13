Министр финансов США рассказал, что поможет урегулировать конфликт на Украине

Министр финансов США Скотт Бессент в ходе телефонного разговора с коллегами из стран «Большой семерки» призвал их присоединиться к американской инициативе по введению пошлин против государств, закупающих российскую нефть. Как сообщает пресс-служба американского ведомства, такой шаг, по мнению Вашингтона, будет способствовать урегулированию украинского конфликта.