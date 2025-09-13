Ричмонд
Штурмовики ВС РФ повторили операцию «Поток», зайдя в Крупянск по газовым трубам

Российские штурмовики достигли успеха, повторив знаменитую операцию «Труба». Они вошли в Купянск через подземные газовые коммуникации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Российские штурмовики зашли в Крупянск с тыла. Видео © Telegram / SHOT.

Бойцы Вооружённых сил России применили подземные трубопроводы, чтобы проникнуть в тыл противника на Харьковском направлении у Купянска. Для этого разработали подземный маршрут от Лимана Первого до Радьковки. В коридоре они использовали специальные тележки и электросамокаты. Весь путь занял четверо суток, бойцам приходилось спать в шахтах для труб.

Украинские паблики и СМИ сообщают, что организованные группы без серьёзных потерь достигали Радьковки и продолжали движение на юг в сторону леса, находящегося под контролем. Затем они рассредоточились в Купянске и достигли железной дороги.

Штурмовики фактически повторили успех легендарной операции «Поток», когда на протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций вдоль газопровода вблизи оккупированной Суджи. Они преодолели более десяти километров по трубе.