Штурмовики ВС РФ повторили операцию «Поток», зайдя в Крупянск по газовым трубам

Бойцы Вооружённых сил России применили подземные трубопроводы, чтобы проникнуть в тыл противника на Харьковском направлении у Купянска. Для этого разработали подземный маршрут от Лимана Первого до Радьковки. В коридоре они использовали специальные тележки и электросамокаты. Весь путь занял четверо суток, бойцам приходилось спать в шахтах для труб.