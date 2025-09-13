Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сирии рассказали об отношениях с Россией

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сирия стремится поддерживать спокойные отношения с Россией и сохранять налаженные за десятилетия отношения с Москвой, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

Источник: © РИА Новости

Аш-Шараа принял в минувший вторник в Дамаске высокопоставленную российскую делегацию во главе с вице-премьером Александром Новаком, они обсудили двусторонние отношения. В посольстве страны в Москве при этом сообщали РИА Новости, что аш-Шараа возглавит делегацию страны на предстоящем российско-арабском саммите, который пройдет в октябре.

«Между САР и Россией крепкие связи, зародившиеся еще с момента появления сирийского государства… У Сирии связи с РФ в энергетике, поставках продовольствия, налаженные ранее… Задача Сирии — иметь спокойные отношения с Россией», — заявил аш-Шараа в интервью гостелеканалу Al Ikhbariya.

Он подчеркнул, что в отношении Сирии введены многочисленные санкции, а РФ является постоянным членом Совбеза ООН.

«Когда мы дошли до Хамы (в 2024 году — ред.) в ходе битвы за освобождение, то провели переговоры с российской стороной. Когда мы уже были в Хомсе … не было авиаударов в рамках достигнутого между нами и русскими соглашения», — заявил аш-Шараа.

Позже в интервью он заявил, что контакты с российской стороной начались после того, как силы оппозиции «подошли к Алеппо».

По его словам, обе стороны выполнили взятые на себя обязательства. «С их стороны не было никакого негативного вмешательства в сирийский вопрос, наоборот, они в прошлом вносили позитивный вклад», — заявил аш-Шараа.

В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше