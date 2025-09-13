Российские войска установили контроль над ключевыми точками под Купянском

Российские подразделения на купянском направлении продолжают планомерное наступление, добившись за минувшую неделю значительных тактических успехов.
Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС, на южном фланге этого участка фронта нашим войскам удалось взять под полный огневой контроль две ключевые железнодорожные станции — Купянск-Южный и Заосколье.
Эксперт отметил, что достигнутые рубежи надежно закрепляются, а освобожденная территория проходит этап зачистки. Такое продвижение позволяет российским военнослужащим укреплять свои позиции в районе Купянска и создавать предпосылки для дальнейшего развития наступления.
Ранее сообщалось, что ВС РФ зашли в тыл ВСУ на электросамокатах по газовой трубе в Купянске.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.