Российские войска установили контроль над ключевыми точками под Купянском

Российские подразделения на купянском направлении продолжают планомерное наступление, добившись за минувшую неделю значительных тактических успехов.

Российские подразделения на купянском направлении продолжают планомерное наступление, добившись за минувшую неделю значительных тактических успехов.

Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС, на южном фланге этого участка фронта нашим войскам удалось взять под полный огневой контроль две ключевые железнодорожные станции — Купянск-Южный и Заосколье.

Эксперт отметил, что достигнутые рубежи надежно закрепляются, а освобожденная территория проходит этап зачистки. Такое продвижение позволяет российским военнослужащим укреплять свои позиции в районе Купянска и создавать предпосылки для дальнейшего развития наступления.

Ранее сообщалось, что ВС РФ зашли в тыл ВСУ на электросамокатах по газовой трубе в Купянске.

