Европейский союз принял решение не продлевать антироссийские санкции в отношении одного физического лица, чьё имя не раскрывается. Соответствующее заявление распространил Совет ЕС.
«В рамках пересмотра санкционного режима совет также постановил не продлевать ограничительные меры в отношении одного физического лица и исключить из перечня одного умершего человека», — отмечается в документе.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) сообщила, что Европейский союз завершает подготовку 19-го пакета ограничительных мер против Российской Федерации.
«В то же время мы завершаем работу над 19-м пакетом санкций против РФ и изучаем дополнительные ограничения на продажу российской нефти, нелегальные танкеры и банковские операции», — уточнила она.
В Российской Федерации неоднократно подчёркивали, что страна успешно противостоит санкционному давлению, которое Запад инициировал несколько лет назад и продолжает наращивать. В Москве указывали, что западным странам не хватает готовности признать неэффективность ограничительных мер против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции не приносят ожидаемого результата.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ представляет собой долгосрочную стратегию Запада, а введённые ограничения нанесли серьёзный удар по глобальной экономике. По словам российского лидера, конечной целью Запада является ухудшение качества жизни миллионов людей.
