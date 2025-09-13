Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет ЕС решил не продлевать санкции в отношении одного физлица из РФ

Европейский союз принял решение не продлевать антироссийские санкции в отношении одного физического лица, чьё имя не раскрывается.

Европейский союз принял решение не продлевать антироссийские санкции в отношении одного физического лица, чьё имя не раскрывается. Соответствующее заявление распространил Совет ЕС.

«В рамках пересмотра санкционного режима совет также постановил не продлевать ограничительные меры в отношении одного физического лица и исключить из перечня одного умершего человека», — отмечается в документе.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) сообщила, что Европейский союз завершает подготовку 19-го пакета ограничительных мер против Российской Федерации.

«В то же время мы завершаем работу над 19-м пакетом санкций против РФ и изучаем дополнительные ограничения на продажу российской нефти, нелегальные танкеры и банковские операции», — уточнила она.

В Российской Федерации неоднократно подчёркивали, что страна успешно противостоит санкционному давлению, которое Запад инициировал несколько лет назад и продолжает наращивать. В Москве указывали, что западным странам не хватает готовности признать неэффективность ограничительных мер против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции не приносят ожидаемого результата.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ представляет собой долгосрочную стратегию Запада, а введённые ограничения нанесли серьёзный удар по глобальной экономике. По словам российского лидера, конечной целью Запада является ухудшение качества жизни миллионов людей.

Читайте материал по теме: Германия выступила за ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше