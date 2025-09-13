В Российской Федерации неоднократно подчёркивали, что страна успешно противостоит санкционному давлению, которое Запад инициировал несколько лет назад и продолжает наращивать. В Москве указывали, что западным странам не хватает готовности признать неэффективность ограничительных мер против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции не приносят ожидаемого результата.