Заявление Польши о причастности РФ к инциденту с БПЛА поддержали меньше четверти стран ООН

Заявление, от имени правительств нескольких государств, было представлено на пресс-конференции в штаб-квартире ООН замминистром иностранных дел Польши Марчином Босацким. Документ получил поддержку лишь от 46 стран из 193 членов ООН, а также от делегации Европейского Союза.
Напомним, польские власти утверждают о 19 случаях нарушения границы беспилотными летательными аппаратами, что побудило Варшаву инициировать консультации по Статье 4 Североатлантического договора. В ответ российское Минобороны заявило, что удары наносились исключительно по объектам ВПК Украины в приграничных областях, а дальность примененных БПЛА не превышает 700 км, что исключает их преднамеренное попадание на территорию Польши. Министр иностранных дел республики Радослав Сикорский позднее признал, что залетевшие на польскую территорию дроны летели в том числе с Украины.